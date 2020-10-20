تعرف على أبرز مناصب دولية تولاها محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخب المرشح المصرى الدكتور محيي الدين بالاجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي وعضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالإضافة إلى المالديف.. تعرف على أبرز مناصبه الدولية والمحلية: ولد الدكتور محمود صفوت محيي الدين من فى 15 يناير 1965 بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية. المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 (فبراير 2020 - حتى توليه المنصب الجديد. النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات (نوفمبر2015 - يناير 2020). السكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي منذ 2014 حتى نوفمبر 2015. مبعوث رئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها 2013 حتى 2014. المدير المنتدب للبنك الدولي منذ أكتوبر 2010 حتى 2013. وزير الاستثمار بجمهورية مصر العربية في الفترة من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010 أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة. مستشاراً للمركز المصري للدراسات الاقتصادية مستشاراً لوزير التجارة الخارجية منذ عام 2001 حتى عام 2002 مستشاراً لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 حتى عام 2001 مستشاراً لوزير الاقتصاد في الفترة من عام 1997 حتى عام 1999 مستشاراً فنياً لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1997 حتى عام 1998 مستشاراً اقتصادياً بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997 مستشاراً اقتصادياً للبنك المصري العربي الأفريقي مستشاراً اقتصادياً لمجلة البنوك الدورية الصادرة عن رابطة البنوك المصرية Advertisements عضو مجلس إدارة جامعة بنها عضو مجلس أمناء ومدرس للاقتصاد بالجامعة البريطانية بالقاهرة عضو في مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005 عضو بمجلس إدارة البنك المركزي المصري في عام 1999 عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات منذ عام 2002 عضو بمجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية منذ عام 2003 التابع لوزارة الخارجية المصرية عضو بمجلس إدارة بنك هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المصرفية (HSBC) منذ عام 1998 عضو مجلس إدارة مركز الدراسات الأوروبية ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة عضو اللجنة الدولية للنمو والتنمية منذ عام 2005والتي تضم في عضويتها مايكل سبنس وروبرت سولوالحاصلين على جائزة نوبل. محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي محافظ جمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الأفريقي محافظ جمهورية مصر العربية لدى بنك التنمية الإسلامي مديراً لمركز القاهرة للاقتصاد والتمويل منذ عام 2002 حتى عام 2004 مديراً لوحدة الاقتصاد الكلي وتحليل الديون بوزارة التعاون الدولي في عام 1995 رئيس للمجلس الاستشاري للصندوق العالمي لسندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية (Gemloc) في 2008

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