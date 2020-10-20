شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف إبراهيم السجينى قائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قرار بتكليف إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع المماسات الاحتكارية، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز بالاضافة الى عمله. Advertisements ويأتِ تولى السجينى خلفًا لـ أمير نبيل الذى كان يترأس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، منذ صدور القرار رقم (846)، الخاص بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمدة 4 سنوات والتى انتهت.

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