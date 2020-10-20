شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة محيى الدين للتغلب على الموجه الثانية لكورونا بعد انتخابه مديرا تنفيذيا لصندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بالشكر إلى القيادة السياسية في مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمها له للوصول كمدير تنفيذي للصندوق.

وأضاف محيي الدين خلال مداخلة هاتفية من الولايات المتحدة الأمريكية، لبرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية "TeN": "أشكر جميع الدول التي منحتني صوتها للوصول لهذا المنصب، ونحن نمثل مصالح هذه الدول عالميا والعمل على حل مشاكلهم الاقتصادية"، لافتًا إلى أن هذا المنصب لم يواجه مشاكل اقتصادية منذ أربعينيات القرن الماضي مثل التي حدثت بسبب كورنا والصندوق بمثابة المنقذ لهذه الدول.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن السنوات المقبلة ستكون مختلفة وتحتاج لتعاون دولي، ودورنا في الصندوق التعاون بين الجانبين والبنوك المركزية في الدول.

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وتوقع محيي الدين، أن الموجة الثانية لكورونا ستؤدي لانكماش اقتصادي عالمي بنسبة 5%، لافتًا إلى أن تقليل الخسائر هو المهم خلال المرحلة المقبلة.

وقال، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي السبب الرئيسي في تغلب مصر على تداعيات أزمة كورونا.

وأضاف: "الرئيس السيسي يستهدف استثمارات تقدر بـ100 مليار دولار وهذا ليس مستحيل ووارد تحقيقه".

وتابع: "علينا أن نتخذ من الدول الأسيوية قدوة، وتحقيق هذا الرقم من الاستثمارات ليس صعبا في ظل قيادة سياسية واعية ورئيس مهموم بتقدم مصر اقتصاديا واجتماعيا".