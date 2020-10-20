شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 20-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 19-10-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه، ليغلق عند 621.829 مليار جنيه.

إيقاف تداول 12 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 12 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، دلتا للإنشاء والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الألومنيوم العربية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العالمية للاستثمار والتنمية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، البنك المصري لتنمية الصادرات، مستشفى النزهة الدولي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المصرية للدواجن.

البورصة تخسر 2.1 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه، ليغلق عند 621.829 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 256.2 مليون ورقة مالية بقيمة 928 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.3 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.15%، والعرب على 5.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.96% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.5 مليون جنيه، 62.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.3 مليون جنيه، 483.2 ألف جنيه، 17.2 مليون جنيه، 20 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11157 نقطة، لليوم الثاني على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2093 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 13036 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4271 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة، وزادت مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 104 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

أوراسكوم للاستثمار

أعلنت شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار، عن موافقة المساهمون بالأغلبية على تقسيم الشركة، وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم، واتخاذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019 أساساً لتاريح الانقسام بحيث تظل شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (الشركة القاسمة) قائمة، ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها، على أن تتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثماري المتنوعة، وتظل محتفظة بترخيصها كشركة غرضها "الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

بينما ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم شركة أوراسكوم المالية القابضة، (الشركة المنقسمة) في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى أن تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

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كما وافق المساهمون بالأغلبية على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركة المنقسمة، بحيث تظل تبعية 9 شركات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة تابعة للشركة القاسمة، وتحول تبعية شركة بلتون المالية القابضة، وفي شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية فضلاً عن الحساب الجاري المستحق لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة من شركة فيكتوار انفستمنت إلى الشركة المنقسمة، وفقاً للتفصيل الوارد بمشروع التقسيم التفصيلي والتقرير الصادر عن الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المنصورة للدواجن

قرر مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن، الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة، والنظر في تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 4 جنيهات إلى 40 قرشاً للسهم الواحد، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بناءً على ذلك، علاوة على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة بشأن عدد أعضاء مجلس الإدارة.

كما قرر المجلس الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية، في نفس اليوم والمكان، بناءً على طلب أحد المساهمين المالكين لحوالي 10% من أسهم رأس المال لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بعد التغيرات التي تمت على هيكل المساهمين، وإخلاء طرف المجلس الحالي.

العربية لحليج الأقطان

أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، عن قائمة الدخل المجمعة (غير المدققة) عن الفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث تحولت الشركة للخسائر بقيمة 188.4 مليون جنيه خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام 2020 مقابل 1.7 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 11422%، وحققت الشركة إجمالي إيرادات 1.1 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

وأرجعت الشركة العربية لحليج الأقطان، تحقيق الشركة 188 مليون جنيه خسائر عن الفترة المنتهية في يونيو لعام 2020، بسبب أولاً تحقيق صافي خسائر بشركة النيل الحديثة بقيمة 170 مليون جنيه، ثانياً تحقيق صافي خسائر بشركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) بقيمة 76 مليون جنيه، ثالثاً تحقيق صافي خسائر بالشركة المصرية للغزل والنسيج بقيمة 17 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت إدارة شركتي وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 230 سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للأسمنت-قنا، 100 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 1.7 مليون سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، 1000 سهم، 820 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، راية القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، 100 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 500 ألف سهم، على التوالي.

القلعة

كشف نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين لشركة القلعة للاستشارات المالية، عن زيادة نسبة مساهمة رجل الأعمال صادق أحمد صادق السويدي بالقلعة من 5.35% إلى 5.62% خلال الربع الحالي، واستقرت باقي نسب المساهمين بالشركة.