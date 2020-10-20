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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبقي على خسائره مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مسجلا أدنى مستوى له في أسبوع، وأبقى على خسائره في الوقت الذي يترقب فيه الأسواق تطورات الحزمة المالية الثانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي.
هذا، وسوف تنعقد في وقت لاحق اليوم لقاءات بين وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" وعدد من أعضاء الكونجرس بحزبيه الجمهوري والديمقراطي من أجل التوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز المالية الثانية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد تقدمت بمقترح الأسبوع الماضي للكونجرس برفع الحزمة المالية إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار لمواجهة أعباء وتداعيات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية أن وتيرة البدء في بناء المنازل بسوق الإسكان الأمريكية ارتفعت بحوالي 1.9% إلى 1.415 مليون وحدة في الشهر الماضي.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 93.00 نقطة.
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