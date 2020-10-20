الاقتصاد

الدولار يبقي على خسائره مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يبقي على خسائره مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مسجلا أدنى مستوى له في أسبوع، وأبقى على خسائره في الوقت الذي يترقب فيه الأسواق تطورات الحزمة المالية الثانية لمواجهة تداعيات فيروس على الاقتصاد الأمريكي.


هذا، وسوف تنعقد في وقت لاحق اليوم لقاءات بين وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" وعدد من أعضاء الكونجرس بحزبيه الجمهوري والديمقراطي من أجل التوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز المالية الثانية.

Advertisements


وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد تقدمت بمقترح الأسبوع الماضي للكونجرس برفع الحزمة المالية إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار لمواجهة أعباء وتداعيات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.


من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية أن وتيرة البدء في بناء المنازل بسوق الإسكان الأمريكية ارتفعت بحوالي 1.9% إلى 1.415 مليون وحدة في الشهر الماضي.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.09 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 93.00 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يبقي على خسائره مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا