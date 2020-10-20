شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. بياناتك في الآمان على منصة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نهاية شهر أغسطس الماضي، عن إطلاق منصة مصر الرقمية تجريبياً، والتي تضم 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، ولاقت المنصة منذ إطلاقها إقبال كبير من المواطنين، إلا أن البعض تساءل عن تأمين البيانات التي يتم تسجيلها عند الدخول للمنصة، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها تكشف كيف تأمن بيانات المواطنين على منصة مصر الرقمية.

س - هل توفر منصة مصر الرقمية الخصوصية والسرية؟

ج- المعلومات السرية التى قد تحصل عليها الوزارة أو الجهات الحكومية المعنية أو المستخدم من بعضهم البعض لدى تنفيذه شروط الاستخدام، لا تجيز مستلمها الإفصاح عنها إلا لتابعيه أو وكلائه أو استشارييه المهنيين الذين هم بحاجة لمعرفة تلك المعلومات.

ويضمن مستلم المعلومات السرية استخدام أولئك الأشخاص لتلك المعلومات لممارسة الحقوق وأداء الواجبات المنوطة بهم فقط مع بذل العناية الواجبة للحفاظ على سريتها.

وبصرف النظر عن أى نص خلاف ذلك وارد فى شروط الاستخدام، فإنه يجوز لمستلم المعلومات السرية الإفصاح عنها بالقدر الذى تتطلبه تشريعات جمهورية مصر العربية أو الأحكام القضائية الصادرة بذلك.

ويحق للوزارة الرجوع على المستخدم بالتعويضات المناسبة الجابرة للأضرار التى لحقت بها جراء إخلاله بالتزاماته بإفشاء المعلومات السرية التى تحصّل عليها من خلال استخدامه للبوابة، ودون الإخلال بحق الوزارة فى حجب الدخول واستخدام الموقع عن المستخدم نتيجة لذلك.

س- هل تقوم المنصة باختراق المتصفحين وتجميع بياناتهم؟

ج- لم يتم تصميم المنصة من أجل تجميع بياناتك الشخصية من جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء تصفحك لهذا الموقع، وإنما سيتم فقط استخدام البيانات المقدمة من قبلك بمعرفتك ومحض إرادتك أو السابق وجودها لدى الجهات الحكومية المعنية أو الوزارة.

س- وما هو عنوان بروتوكول شبكة الإنترنت (IP)؟

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ج- فى أى وقت تزور فيه أى موقع إلكترونى بما فيها هذا الموقع، سيقوم السيرفر المستضيف بتسجيل عنوان بروتوكول شبكة الإنترنت (IP) الخاص بك، تاريخ ووقت الزيارة ونوع متصفح الإنترنت الذى تستخدمه والعنوان URL الخاص بأى موقع من مواقع الإنترنت التى تقوم بإحالته إلى هذا الموقع على الشبكة.

س- ما هي عمليات المسح على الشبكة؟

ج- إن عمليات المسح التى نقوم بها مباشرة على الشبكة تمكن المنصة من تجميع بيانات محددة مثل البيانات المطلوبة منك بخصوص نظرتك وشعورك تجاه موقع مصر الرقمية، وتعتبر ردودك ذات أهمية قصوى، ومحل تقدير للقائمين على المنصة، حيث أنها تمكنهم من تحسين مستوى موقعنا، ولك كامل الحرية والإختيار فى تقديم البيانات المتعلقة بإسمك والبيانات الأخرى.

س- ما هي الروابط بالمواقع الأخرى على شبكة الإنترنت؟

ج- قد يشتمل موقع مصر الرقمية على روابط بالمواقع الأخرى على شبكة الإنترنت، أو إعلانات من مواقع أخرى ولا تعتبر مسئولة عن أساليب تجميع البيانات من قِبل تلك المواقع.

س - وما هي إجراءات إفشاء المعلومات؟

ج- يلتزم موقع مصر الرقمية بالحفاظ فى كافة الأوقات على خصوصية وسرية جميع البيانات الشخصية التى يحصل عليها، ولن يتم إفشاء هذه المعلومات إلا إذا كان ذلك مطلوباً بموجب أى قانون أو عندما يعتقد بحسن نية أن مثل هذا الإجراء سيكون مطلوباً أو مرغوباً فيه للتمشى مع القانون، أو للدفاع عن أو حماية حقوق الملكية الخاصة بهذا الموقع أو الجهات المستفيدة منه.

س- وماذا بشأن البيانات اللازمة لتنفيذ المعاملات المطلوبة؟

ج- عندما يحتاج الموقع إلى أي بيانات خاصة بالمستخدم، فإنه سيطلب منه تقديمها بمحض إرادتك، حيث ستساعد هذه المعلومات فى الإتصال به وتنفيذ طلباته حيثما كان ذلك ممكنناً، لن يتم إطلاقاً بيع البيانات المقدمة من قبل المستخدم إلى أى طرف ثالث بغرض تسويقها لمصلحته الخاصة دون الحصول على موافقتك المسبقة والمكتوبة ما لم يتم ذلك على أساس أنها ضمن بيانات جماعية تستخدم للأغراض الإحصائية والأبحاث دون اشتمالها على أية بيانات من الممكن استخدامها للتعريف بك.