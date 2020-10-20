شكرا لقرائتكم خبر عن البريد تصدر طابع بريد تذكارى بمناسبة اليوم العالمى للإحصاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء والذي يوافق 20 أكتوبر من كل عام، ويتم الاحتفال به كل خمس سنوات في ضوء ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوم عالمياً للإحصاء.

دشن الطابع اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وذلك ضمن الاحتفالية التي ينظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة الاحتفال اليوم العالمي الثالث للإحصاء.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الطابع يتضمن شعار تم تصميمه خصيصاً لهذه المناسبة ويبرز شعار الاحتفالية هذا العام "ربط العالم ببيانات يمكننا الوثوق بها" باللغتين العربية والإنجليزية حيث يعكس هذا الشعار أهمية البيانات الرسمية الموثوق بها وتطويرها داخل الأنظمة الإحصائية الوطنية كما يتضمن تصميم الطابع رسم بياني يرمز إلى إحصاء البيانات بالإضافة إلى شعار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وشعار الاحتفال الخاص بالأمم المتحدة ومكان وتاريخ الاحتفال.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (3 سم في 5 سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست وقيمته 4 جنيهات.