شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تكشف أهمية الإحصاءات فى تحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الإحصاءات أصبحت مدخل لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة فى إطاره الوطنى والإقليمى والدولى. وقالت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمة مسجلة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للإحصاء، إن مصر تحرص فى إطار دورها الريادى على المشاركة فى هذا الاحتفال خاصة فى ظل وجود الحهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء العريق على مستوى الشرق الأوسط والذى يساهم فى تعزيز جهود الدولة لتوفير البيانات على المستوى القومى.

وعرض المؤتمر مجموعة من أهم الإحصاءات التي تم إجراؤها خلال أزمة كوفيد 19 ومنها توفير البيانات اللازمة للدولة حول عدد الأطباء والأسرة المتوافرة فى المستشفيات والعمالة خارج المنشآت.

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وأكد عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاء، أن الاعلام لعب دورا كبيرا فى نشر التوعية بكورونا، مشيرا إلى أن كافة مؤشرات الاستهلاك المحلى من السلع بدأت تعود لمعدلاتها الطبيعية، ومنها استهلاك اللحوم والدواجن والأرز والزيت مع بداية انحصار الحائحة.

وعرضت أيضا غادة مصطفى، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية، تأثير كورونا على المؤشرات الاقتصادية، والتى أكدت بدء تعافى مؤشرات التضخم وأسعار الجنيه المصرى وإيرادات السكك الحديدية والاحتياطى النقدى.