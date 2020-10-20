اخبار الاقتصاد اليوم .. الضرائب تعلن المرحلة الأولى للفاتورة الإلكترونية 15 نوفمبر بمشاركة 134 شركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 20- 10 – 2020 عددا من الاحداث الاقتصادية التي رصدها الخليج 365 والتي جاءت كالتالى :-





وزيرة التخطيط تعرض تقريراً حول آخر تطورات أعمال الصندوق السيادى على رئيس الوزراء

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عضو مجلس إدارة الصندوق، وعبد الله الابيارى، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق.

وثمن رئيس الوزراء الخطوات التي تتحقق فعلياً في إطار تدعيم وحوكمة دور صندوق مصر السيادي، على النحو الذي يُمكنه من أداء دوره المحوري كمظلة شاملة وكيان اقتصادي هائل، يضع على رأس أولوياته تحقيق أهداف التنمية المُستدامة لمصر، سعياً نحو جذب الاستثمارات، والاستخدام الأمثل لأصول وموارد الدولة ومُقدراتها، لتعظيم قيمة تلك الأصول، عبر الشراكة وتبادل الخبرات مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، بما يدفع جهود التنمية بمفهومها الشامل، ويضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.

وزيرة التخطيط تستقبل السفير البريطانى بمصر لمناقشة تعزيز التعاون المشترك

الدكتور هالة السعيد والسفير البريطانى بالقاهرة

استقبلت الدكتور هالة السعيد ، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية بالسفير البريطانى بمصر السير جيفرى أدامز، لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين مصر و المملكة المتحدة خلال مواجهتهما المشتركة ضد فيروس كورونا وإيجاد وسائل للتعافي الأخضر.

وقالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى تم تنفيذه عام 2016 أسهم في تحسين المؤشرات كما أنه عزز الصمود ، مشيرة إلى إن تلك الإصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول، والنمو المستدام.

ولفتت السعيد إلي الاستثمار بشكل كبير في تطوير البنية التحتية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، ووضعه على خريطة الاستثمار ، مؤكدة أن هذا البرنامج الاقتصادي الناجح ، الذي أشادت به كافة المؤسسات الدولية ، ساهم بفعالية في تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية وتعزيز صمود الاقتصاد المصري.

بدء تسليم 1428وحدة سكنية بـ"سكن مصر" للحاجزين بمدينة العبور الجديدة بعد غد

صورة أرشيفية

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ بعد غد الخميس 22/10/2020، وحتى يوم الأربعاء 5/5/2021، فى تسليم 1428 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"المرحلة الأولى بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة.

وأضاف المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه للعمارة رقم (20) بجوار موقف أتوبيس الشباب نهاية شارع الشباب بجوار البنزينة والشهر العقاري، ومعه من البنك ما يفيد بسداد المستحقات المالية على الوحدة حتى تاريخه، وكشف حساب الوحدة وخطاب التخصيص.

الوقائع المصرية تنشر قرار المالية بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعات الضريبية

الدكتور محمد معيط وزير المالية

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة المالية رقم 480 لسنة 2020، بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعات الضريبية، وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016.

ونص القرار على أن يقدم طلب إنهاء المنازعات الضريبية من الممول أو المكلف بحسب الأحوال إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج المرفق، ويجوز تقديم هذا الطلب على البوابة الإليكترونية لمصلحة الضرائب المصرية "مجانا"..

الضرائب تعلن المرحلة الأولى للفاتورة الإلكترونية 15 نوفمبر بمشاركة 134 شركة

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

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أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحكومة المصرية بدأت رحلة التحول الرقمى، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد أهم الحلول الرئيسية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الرحلة نظراً لتأثيرها الكبير علي التطور والنمو الاقتصادى ودعم إدراج الاقتصادى غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي وتحسين الخبرات الرقمية لدى الممولين.

وأشار رضا عبد القادر، إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي منظومة معالجة التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل) ، لها رقم تعريفي فريد غير قابل للتلاعب يمكن التحقق منه رقمياً ، كما أنها تعد مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة ،ويتم توقيعه إلكترونياً .





استقرار سعر الدولار والريال السعودى.. وتباين بباقى العملات اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 20-10-2020، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.41 جنيه للشراء، 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.31 جنيه للشراء، 18.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.22 جنيه للشراء، 20.40 جنيه للبيع، مقابل 20.17 جنيه للشراء، 20.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.75 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع، مقابل 48.75 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.





تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.12% لليوم الثانى على التوالي

صورة أرشيفية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه، ليغلق عند 621.829 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11157 نقطة، لليوم الثاني على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2093 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 13036 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4271 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة.