شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محمد العقبى مستشارا لوزير التخطيط لشؤون الإعلام خلفا لرامى جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - د.هالة السعيد: الدولة المصرية جادة فى تمكين الشباب بما يتفق ورؤية مصر 2030

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عملية تسليم وتسلم مهام العمل بالمكتب الإعلامي، حيث قام رامي جلال المستشار السابق لوزير التخطيط لشؤون الإعلام، وعضو مجلس الشيوخ الحالي، بتسليم مهام العمل بالمكتب الإعلامي للوزارة إلى د.محمد العقبي، ليبدأ مهام عمله مستشارًا لوزير التخطيط لشؤون الإعلام.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدار القرار الجمهوري رقم 590 لسنة 2020، بتعيين مائة عضو في مجلس النواب، من بينهم مستشار وزير التخطيط للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة.

خلال حفل أقامته وزيرة التخطيط للاحتفال بتعيين رامى جلال بمجلس الشيوخ قالت د.هالة السعيد إن: "اختيارات القيادة السياسية تعكس مدى جدية الدولة المصرية في ملف تمكين الشباب وإتاحة المزيد من الفرص لهم ليتصدروا المشهد ويشغلوا مواقع صنع القرار، بما يصب في إتجاة تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030".

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من جانبه قال رامي جلال: "يشرفني أن أشهد عملية تسليم وتسلم منصب المستشار الإعلامي، ويسعدني أن يتولى المنصب أحد الزملاء الأعزاء". وأضاف جلال أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوصفها الوزارة المسئولة عن عملية التخطيط كان لابد أن تتفاعل سريعًا مع الأحداث، وتضمن انتقالًا سلسًا وسهلًا للسلطات، بما يحافظ على استمرار سير العمل دون تأثر.

وأضاف جلال: "نجحنا في الفترة السابقة، كما وعدنا، في خلق، وتفعيل، وصيانة، وإدامة صورة ذهنية إيجابية عن الدولة المصرية بشكل عام، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشكل خاص، وذلك عبر بناء استراتيجية إعلامية عامة للوزارة، أعتمدت على المنهج العلمي المُنظم".

من جانبه تقدم د.محمد العقبي بالشكر للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي ثقتها. وأشاد العقبي برقي عملية التسليم والتسلم، والتي تؤكد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستدعم مساحة كبيرة من الإبداع والعمل والتعاون خلال الفترة القادمة. وأكد العقبي أهمية عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحقيق خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة، متمنيًا أن يسهم في إحداث إضافة للمكان بالتعاون مع فريق العمل الإعلامي بالوزارة للبناء على ما وصل إليه الملف الإعلامي، بما يليق بحجم وأهمية الوزارة.

الدكتورة هالة السعيد تكرم النائب رامى خلال عامر المستشار الإعلامى السابق لوزارة التخطيط