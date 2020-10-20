خيرت بركات يؤكد الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للإحصاء قبل نهاية العام الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه يجرى حاليا العمل على وضع إطار شامل لجمع البيانات من خلال استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائى ومن المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية العام الجارى. واضاف بركات خلال المؤتمر الصحفي للاحتفال باليوم العالمي للاحصاء اليوم، أن الجهاز تحول إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى جمع الببانات، وتنفيذ مسوح وأبحاث للمرة الأولى فى تاريخه منها مسح العنف ضد المرأة ونشاط الشركات المساهمة بمراكز خدمات المستثمرين ويجرى الآن الاستعداد لتنفيذ مسح صحة الأسرة المصرية.

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