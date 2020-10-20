شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه و"برنت" يقترب من 43 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبيل صدور التقرير الأسبوعي للمخزونات الأمريكية.



كان اجتماع اللجنة الفنية لمجموعة "أوبك بلس" قد أسفر عن التأكيد علىا لالتزام بمراحل خفض الإنتاج من أجل إعادة التوازن للأسواق.



وبموجب المرحلة الثانية من اتفاق "أوبك +"، تلتزم المنظمة وحلفائها المستقلين بخفض إنتاج النفط بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتبدأ المرحلة الثالثة بخفض الإنتاج 5.7 مليون برميل يوميا بداية من يناير/كانون الثاني عام 2021 حتى نهاية أبريل/نيسان.

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ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة بينما ستصدر البيانات الرسمية غدا الأربعاء من إدارة معلومات الطاقة.



من ناحية أخرى ، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 18:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 41.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.2 دولار وأقل سعر عند 40.2 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% إلى 42.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.8 دولار وأقل سعر عند 42.1 دولار.