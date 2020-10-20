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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع مع تركيز الأسواق على حزمة التحفيز الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل تركيز المستثمرين على تطورات حزمة التحفيز المالي الثانية في الولايات المتحدة.
ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم عقد لقاءات بين وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" وعدد من أعضاء الكونجرس بحزبيه الجمهوري والديمقراطي من أجل التوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز المالية الثانية.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد تقدمت بمقترح الأسبوع الماضي للكونجرس برفع الحزمة المالية إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار لمواجهة أعباء وتداعيات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تصارع فيه أغلب دول العالم على رأسها الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وغيرها أزمة فيروس "كورونا" وما ترتب عليها من انكماش اقتصادي عالمي.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7627، وسجل أعلى سعر عند 0.7628 في حين سجل أقل سعر عند 0.7573.
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