تراجع أرباح سافكو 6% في 9 أشهر

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وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة

انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار وأشارت إلى أنه قد حد من أثر الانخفاض: ارتفاع الكميات المبيعة لمنتجات الشركة

ارتفاع بند الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي، المتعلق بتحصيل الشركة أرباحها من أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. كما أرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح خلال الأشهر التسعة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة

انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار

انخفاض بند الإيرادات الأخرى خلال الفترة الحالية، المتعلق بتحصيل الشركة أرباحها من أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفض صافي ربح شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو» إلى 397.5 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 414.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 4%. كما انخفضت أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 1060.8 مليون ريال بنسبة قدرها 6%، مقارنة بأرباح 1130.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2019. وبحسب النتائج المالية للشركة بلغ إجمالي الربح 485 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 465 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بنمو 4%. في حين بلغ الربح التشغيلي 387.9 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 363.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع 7%.وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:وأشارت إلى أنه قد حد من أثر الانخفاض:كما أرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح خلال الأشهر التسعة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

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