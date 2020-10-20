943 مليونا خسائر كيان السعودية خلال 9 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات خسائر بقيمة 28.2 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل ربحية بمقدار 1.26 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت بذلك خسائر كيان إلى 943.1 مليون ريال بنهاية الأشهر الأولى التسعة 2020، بزيادة 101%، مقارنة بخسائر 469.4 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2019.

وبحسب النتائج المالية للشركة أمس، بلغ إجمالي الربح 236.5 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 379.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 38%. فيما بلغ الربح التشغيلي 79.7 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 201 مليون ريال خلال الربع المماثل بتراجع 60%.

وأرجعت الشركة زيادة خسائر الأشهر التسعة إلى:

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- انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات.

- انخفاض في الكميات المنتجة والمباعة، وذلك نتيجة توقف معظم مصانع الشركة بسبب الصيانة الدورية المجدولة التي سبق الإعلان عنها.

وأشارت إلى أن ذلك جاء على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم وانخفاض في تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية.