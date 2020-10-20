شكرا لقرائتكم خبر ناغي: المجلس الصناعي سيسهم في المشروعات التنموية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد المجلس الصناعي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بمقر الغرفة أمس اجتماعه الأول، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد ناغي، ورئيس المجلس الصناعي المهندس مازن جوهر والأعضاء .

وأبدى رئيس غرفة جدة تطلعاته في أن يؤدي المجلس ما أوكل إليه من مهام تسهم في نهضة واستمرارية المشروعات الصناعية التنموية في ظل بنية محافظة جدة الاقتصادية المميزة، مؤكدا تعزيز غرفة جدة لدورها كممثل لمجتمع الأعمال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في محافظة جدة.

وناقش الاجتماع خطط العمل والآلية التي سيتم تطبيقها في المرحلة الحالية والمستقبلية، وذلك إثر إعادة الغرفة هيكلة منظومة اللجان القطاعية التابعة لها، وإطلاق منظومة جديدة تحت مسمى «المجالس القطاعية «، لتكون إحدى أذرعها الفنية ودعائمها الأساسية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، بالتركيز على تنمية وتطوير وتمكين قطاعات استراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة.

وتطرق اجتماع المجلس الذي تم تدشينه رسميا في وقت سابق بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، للأهداف التي سيخدم من خلالها العاملين في القطاع الصناعي والمستثمرين فيه من مجتمع الأعمال بجدة، وتم خلال الاجتماع اعتماد ترشيح رائد الطيار نائبا لرئيس المجلس.