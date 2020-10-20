شكرا لقرائتكم خبر السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في صندوق ألفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثمرت الشركة السعودية للاستثمار الجريء في صندوق ألفا المالية السعودي للنمو المدار من قبل شركة ألفا المالية.

وجرى التوقيع بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، المهندس صالح الرشيد، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا، المالية فهد السعود، حيث وقع شروط وأحكام الصندوق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك والرئيس التنفيذي للاستثمار لدى شركة ألفا المالية معاذ النعيم.

وأوضح الرشيد أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء استثمرت في صندوق ألفا المالية السعودي للنمو آخذة بالاعتبار النموذج الذي يقوم عليه الصندوق ولا سيما فيما يتعلق بحوكمة الاستثمارات بالإضافة إلى إستراتيجيته التي تستهدف دعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع كفاءة العمليات التشغيلية ومعايير الحوكمة وفرص النمو لهذه الجهات وهو ما يتواءم مع أهداف الشركة، حيث استثمرت الشركة السعودية للاستثمار الجريء في صندوق ألفا المالية السعودي للنمو من خلال برنامج الاستثمار في الصناديق الذي يعد أحد برامج الشركة بهدف تحفيز ودعم الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال سد فجوات التمويل الحالية، التي تعد إحدى مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها «منشآت».

وأشار السعود إلى أن صندوق ألفا المالية السعودي يعد صندوق نمو، ويهدف إلى تنمية رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في شركات قابلة للنمو والتوسع ومدارة من قبل رواد أعمال متمكنين، وسيشرف على إدارة الصندوق فريق استثماري يتميز بتنوع الخبرات في مجالات إدارة صناديق النمو والإستراتيجية والحوكمة.

يذكر أن شركة ألفا المالية مؤسسة مالية مرخصة من قبل هيئة السوق المالية وتعد من الشركات الرائدة والنشطة في مجال الملكية الخاصة وإدارة الأصول.