تعاون بين الموارد البشرية ومايكروسوفت لتنمية المهارات

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وقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة لشؤون العمل رئيس مجموعة التوظيف التابعة لمجموعة العشرين الدكتور أحمد الزهراني، ومن جانب مايكروسوفت الرئيس التنفيذي المهندس ثامر الحربي.وأوضح الزهراني أن مثل هذه الشراكات تأتي لتأكيد توجه الوزارة نحو تفعيل المهارات والإنتاجية ونمو رأس المال البشري كعنصر إستراتيجي وحيوي لنمو الاقتصاد وسوق العمل، وذلك من خلال مسارات عدة، أهمها تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
وذكر أنه من خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لهذا العام ركزت مجموعة التوظيف على موضوع الشباب كأحد أولويات المجموعة، وجرى الاتفاق على خارطة الطريق للشباب 2025 التي تتضمن عددا من السياسات والبرامج بهدف رفع المهارات والتدريب، مشيرا إلى أن التعاون مع شركة مايكروسوفت سيسهم في تمكين الشباب من الوصول إلى خيارات متنوعة للتطوير المهني والتقني والتقدم الوظيفي.
يذكر أن مبادرة مايكروسوفت العالمية لتنمية المهارات من المبادرات الواعدة التي ستواكب توجه المملكة لبناء قدرات الشباب ورفع الكفاءة الإنتاجية بما يسهم في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، حيث ستعمل الوزارة على تنفيذ المبادرة بالمملكة والترويج لفوائدها والتشجيع على تبنيها، إلى جانب رفع مستوى الوعي بين أصحاب العمل حول دور التكنولوجيا في قيادة الأعمال المستقبلية.
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