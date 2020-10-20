الفالح: انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي سيؤثر على قدرة الأسواق في تخفيف تداعيات الجائحة

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وقال الفالح إن من شأن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التأثير بشكل كبير على قدرة الأسواق على التخفيف من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها الجائحة خصوصا في البلدان النامية .ونوه إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو محرك للنمو العالمي والابتكار والتمكين وخلق فرص العمل، مؤكدا أن الالتزام الذي قطعه وزراء مجموعة العشرين للعمل معا لتعزيز التجارة والاستثمار.
وستناقش سلسلة لقاءات القمة التي تقام على مدى أربعة أيام (21-22-28-29) أكتوبر الحالي 2020، الجهود العالمية والحلول المطروحة لمرحلة ما بعد التعافي من الجائحة، بمشاركة مسؤولي التجارة والاستثمار من الحكومات وقادة الأعمال والقطاع الخاص في العالم.
وستنطلق سلسلة اللقاءات الافتراضية تحت شعار «إطار عمل جديد لتنمية شاملة»، تتناول الأولويات الرئيسة لمجموعة العشرين والجهود المبذولة لدعم إعادة بناء الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والتوظيف والاقتصاد الرقمي.
أبرز الشركات المشاركة:
- ماستر كارد
- مايكروسوفت
- فودا فون
- هوندا
- بناء الاقتصاد الرقمي
- التنمية المستدامة
- تعزيز التوظيف واكتساب المهارات
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