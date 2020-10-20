‫"قطاع الأعمال": أول مزاد للقطن فى البحيرة ضمن منظومة التداول الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بيع 622.8 قنطار "تجارى وإكثار".. وسعر القنطار يصل إلى 2190 جنيه

انطلقت في محافظة البحيرة منظومة تداول القطن الجديدة، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام، وتشمل أيضا محافظات الفيوم وبني سويف والشرقية للموسم الحالي ‪2020-2021‬.

وبحسب بيان الوزارة تم إجراء أول مزاد في البحيرة، اليوم الثلاثاء، على كمية 622.8 قنطار منها 435.2 قنطار قطن (إكثار) بسعر 2190 للقنطار بخلاف قيمة الرتبة ومعدل التصافي، و187.6 قنطار قطن (تجاري) بسعر 2089 للقنطار بخلاف قيمة الرتبة ومعدل التصافي، وتمت الترسية على شركة خاصة .

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كانت مراكز التجميع في البحيرة قد فتحت أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين، وعددها 19 مركزا موزعة على المراكز الإدراية بالمحافظة كالتالي: كفر الدوار (العكريشة - الاتربي - سيدي غازي - الجلاء "الدشودي") ، أبو حمص (قرية برسيق - طلمبات بوسيف - النخلة البحرية - كوم القناطر - بطورس - أبو هواش)، حوش عيسى (الكوم الأخضر)، أبو المطامير (هيئة التدريس-الطويل) ،أدكو (ديبونو) ،دمنهور (الصفاصيف)، شبراخيت /الرحمانية (محلة بشر)، المحمودية (أبو دمين - فيشا "إصلاح")، الدلنجات/كوم حماده/ايتاي البارود (المسين).