شكرا لقرائتكم خبر عن احتياطيات روسيا من الذهب 73.9 مليون أوقية فى أول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء، إن احتياطات الذهب لديه بلغت 73.9 مليون أوقية (أونصة) في بداية أكتوبر. وقال البنك المركزي على موقعه الالكتروني إن قيمة حيازاته من المعدن النفيس بلغت 139.12 مليار دولار. Advertisements وكان قد قال البنك المركزي الروسي، إنه يدرس إصدار روبل رقمي إلى جانب الروبل النقدي وغير النقدي حاليا لتسهيل مدفوعات للأفراد والشركات. وأضاف أن العملة الرقمية الجديدة ستحتاج بنية تحتية جديدة للمدفوعات مما يعزز قوة نظام المدفوعات في روسيا في نهاية المطاف.

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