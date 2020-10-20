تعافى بناء المنازل الجديدة فى الولايات المتحدة بسبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت أنشطة بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في سبتمبر مع استمرار سوق المنازل في التألق بفضل أسعار الفائدة المنخفضة جدا والهجرة للضواحي والمناطق قليلة الكثافة السكانية بحثا عن مساحة أكبر للعمل والدراسة في المنزل. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم أن معدل إنشاء المنازل الجديدة زاد 1.9 بالمئة لمعدل سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية 1.416 مليون وحدة الشهر الماضي. وعُدلت بيانات أغسطس هبوطا إلى 1.388 مليون وحدة من 1.416 مليون في السابق. Advertisements كان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يزيد معدل بناء المنازل الجديدة إلى 1.457 مليون وحدة في سبتمبر.

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