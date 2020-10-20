شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط بعد اختيار محمود محيى الدين مديرا تنفيذيا للنقد الدولى: مثال مشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تهنئة الدكتور محمود محيى الدين بعد انتخابه بالإجماع مديرًا تنفيذيًا بصندوق النقد الدولى وعضوًا بمجلس إدارته ممثلًا لمصر ومجموعة الدول العربية، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "أتقدم بالتهنئة للدكتور محمود محيى الدين، لانتخابه مديرًا تنفيذيا بصندوق النقد الدولى وعضوًا بمجلس إدارته ليمثل مصر ومجموعة الدول العربية.. الدكتور محمود مثال مُشرف من أبناء مصر، ومن أفضل من يشغل هذا المنصب لخبرته الاقتصادية الكبيرة.. أتمنى له التوفيق الدائم".



وزيرة التخطيط

ووجه الدكتور محمود محيى الدين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه لهذا الترشيح ومساندة الحكومة والبنك المركزى المصري.

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وبموجب هذا المنصب سيكون الدكتور محمود محيى الدين ممثلا لمصر والمجموعة العربية بمجلس إدارة صندوق النقد الدولى، وأكد محيى الدين، أن عمله سيكون منصبا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية، خاصة أن هذه الفترة تشهد تحديات كبرى للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية وخاصة تراجع معدلات النمو والتشغيل وزيادة المديونية.

وتابع أنه سيتم العمل أيضا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة فى النمو، والتأكيد على أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية وخاصة مكافحة الفقر وإتاحة فرص العمل وتحقيق العدالة فى توزيع الدخول ومساندة البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية.