وول ستريت تفتح مرتفعة والتركيز على التحفيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء، إذ يأمل المستثمرون بمزيد من التحفيز من واشنطن، بينما يستعد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون للتصويت على مشروع قانون لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من جائحة كوفيد-19. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 50.43 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 28245.85 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.46 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 3439.38 نقطة بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 52.95 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 11531.83 نقطة.

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