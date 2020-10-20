شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ربما تؤيد تمديد تخفيضات النفط العالمية بعد 2020 حال تدهور وضع السوق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بالقطاع لرويترز إن روسيا ربما تؤيد الإبقاء على قيود إنتاج النفط العالمية دون تغيير بعد 2020 عندما يحين موعد تخفيفها إذا تدهورت أوضاع الأسواق العالمية بسبب تباطؤ الطلب وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال الأسبوع الماضي إن أوبك+ ستبدأ تخفيف قيود الإنتاج كما هو مخطط بالرغم من قفزة عالمية في إصابات فيروس كورونا.
وقال مصدر بالقطاع "الروس يدرسون دعم التمديد لما بعد ديسمبر 2020 رغم تصريحات نوفاك بشأن خطة الاستمرار في الاتفاق على وضعه الحالي".
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