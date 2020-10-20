شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع باستثناء "الكويت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.17% خاسراً 14.61 نقطة ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.04% خاسراً 1.58 نقطة ليغلق عند مستوى 3586.980 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.26% خاسراً 28 نقطة ليغلق عند مستوى 2180.81 نقطة.

كما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.37% خاسراً 16.92 نقطة ليغلق عند مستوى 4542.634 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 434 مليون درهم ليغلق عند مستوى 681.590 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.44% خاسراً 6.47 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.61 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% خاسراً 14.61 نقطة ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.77% رابحاً 543.10 نقطة ليغلق عند مستوى 14962.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 440.6 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.67%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.28%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.16%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاعي الطاقة وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 3.74%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.27%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.03%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.98%، ثم قطاعي الأدوية والرعاية الصحية بنسبة 0.43%، 0.37%، على التوالي.

وقفز 43 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "حلواني إخوان" بنسبة 9.94%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 9.91%، ثم سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 9.88%، فيما تراجع 150 سهماً على رأسها سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 9.01%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 4.88%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 4.86%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 901.9 مليون ريال سعودي.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.04% خاسراً 1.58 نقطة ليغلق عند مستوى 3586.980 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.8 مليون سهم بقيمة 977.6 ألف ريال عبر تنفيذ 419 صفقة لعدد 43 سهماً.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 5.67%، ثم سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 5.43%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 3.67%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 9.62%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 7.69%، ثم سهم "تكافل عمان للتأمين" بنسبة 6.54%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 261.8 ألف ريال عماني، وارتفع السهم بنسبة 3.54%.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.26% خاسراً 28 نقطة ليغلق عند مستوى 2180.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 137 مليون سهم محققة ما قيمته 174.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2389 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.76%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.12%.

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وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.11%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.87%، فيما تراجع 18 سهماً على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.51%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.44%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.5 مليون ورقة بقيمة 44.2 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 3.18%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بمنتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% خاسراً 16.92 نقطة ليغلق عند مستوى 4542.634 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 434 مليون درهم ليغلق عند مستوى 681.590 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 113.8 مليون سهم، بقيمة 574.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 1886 صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.90%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.47%، ثم قطاعي الطاقة والتأمين بنسبة 0.12%، 0.02%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.29%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.27%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 5.19%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.27%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 1.49%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 2.93%، ثم سهم شركة مجموعة أغذية بنسبة 1.58%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 1.3%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 151.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.26%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% خاسراً 6.47 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيممة 483.9 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 28.52% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.23%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.37%، كما هبط سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، عقارات السيف بنسبة 0.45%، 0.58%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 5.91% مدفوعاً بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.33%، كما صعد قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.08% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.93%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% رابحاً 19.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5629.11 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.42% رابحاً 26.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6245.02 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحاً 6.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4405.37 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% رابحاً 11.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4465.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 253.6 مليون سهم بقيمة 62.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.6 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.50%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

وجاء سهم شركة سنام العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.11%، يليه سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم شركة المنار للتمويل والإجارة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 12.24% يليه سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.78%، ثم سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 5.91%.