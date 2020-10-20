شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 42.48 دولار لبرنت و40.57 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 42.48 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر ديسمبر 2020 منخفضا بمقدار 0.3%، وسجلت العقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 40.57 دولار للبرميل منخفضا بمقدار بنسبة 0.6%.

وشهدت أسعار النفط تعاملات اليوم انخفاضا، عقب تحذيرات من قبل مسؤولي تحالف أوبك النفطي بشأن تأثير تجدد تفشي فيروس كورونا السلبي على معدلات الاستهلاك والطلب على النفط الخام وفقا ل "أش أ" حيث شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال اجتماع تحالف "أوبك بلس" أمس، على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية في مواجهة حالة الضبابية الغالبة على معدلات الطلب، وهو ما يعزز الانطباع بأن كبار منتجي النفط سوف يؤجلون خطط استعادة مستويات الإنتاج السابقة بعد قرار الخفض التاريخي لمواجهة ضعف الطلب حتى بداية العام المقبل.

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وتجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد40 مليونا أمس الاثنين وفقا لإحصاء رويترز مع تصاعد الموجة الثانية للمرض في أوروبا وأمريكا الشمالية لتقود لإجراءات عزل جديدة.