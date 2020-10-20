شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عيد رئيسا لقطاع التسويق التجارى بڤودافون مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فودافون مصر اليوم عن تولى كريم عيد منصب رئيس قطاع التسويق للأفراد خلفا لمحمد عبد الله الذى سيتولى منصب الرئيس التنفيذى للشركة وذلك اعتبارا من الأول من نوفمبر.

يتمتع كريم عيد بأكثر من 17 عاما من الخبرة الواسعة والمتنوعة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المحمول، انضم إلى فودافون مصر عام 2001 وتدرج فى المناصب فى مختلف الأقسام فى ڤودافون ما بين خدمة العملاء والتوزيع ومنافذ البيع والتحول الرقمى والتسويق الإلكترونى، ساهم كريم عيد في تحقيق العديد من النجاحات لفودافون مصر وصدارتها لسوق المحمول المصرى.