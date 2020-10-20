شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتوقع أسعار نفط أكثر جاذبية فى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقي في مؤتمر اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تصبح أسعار النفط أكثر جاذبية للمشاريع النفطية في العراق في الربع الثاني من العام القادم، مضيفا أن تخفيضات أوبك+ أبطأت مشاريع الاستكشاف النفطى.

وأوضح أن إقليم كردستان العراق ما زال لا يساهم في تخفيضات أوبك+، وتوقع أن تبدأ شركة النفط الوطنية العراقية قيادة قطاع المنبع في الربع الأول من 2022.