الاقتصاد

العراق يتوقع أسعار نفط أكثر جاذبية فى العام المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقي في مؤتمر اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تصبح أسعار النفط أكثر جاذبية للمشاريع النفطية في العراق في الربع الثاني من العام القادم، مضيفا أن تخفيضات أوبك+ أبطأت مشاريع الاستكشاف النفطى.

وأوضح أن إقليم كردستان العراق ما زال لا يساهم في تخفيضات أوبك+، وتوقع أن تبدأ شركة النفط الوطنية العراقية قيادة قطاع المنبع في الربع الأول من 2022.

وتوقع وزير النفط العراقي أن تبلغ الطاقة الإنتاجية 7 ملايين برميل في 5-6 سنوات، مضيفا أن أسعار الخام ستصبح أكثر جاذبية في الربع الثانى من 2021.

 

 

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