شكرا لقرائتكم خبر عن كيان تتحول للخسارة وتتكبد 28.2 مليون ريال بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 28.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 79.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغت 201.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

Advertisements

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، على الرغم من ارتفاع في الكميات المباعة وانخفاض في متوسط تكلفة اللقيم وانخفاض في تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية.

وتراجعت الإيرادات إلى 2.1 مليار ريال خلال الربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 2.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 943.1 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 469.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خسائر خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 بلغت 915 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 470.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.