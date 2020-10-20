شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع يهبط بأرباح "سافكو" 4% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 397.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 414.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 388 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 363.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى إنخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 902.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 909.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.06 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.130 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحاً خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 بلغت 663.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 715.9 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.