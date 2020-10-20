الاقتصاد

عقود البلاديوم ترتفع مع استمرار التفاؤل حول الاقتصاد العالمي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن التفاؤل لدى المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي.


ويتابع المستثمرون عن كثب احتمالية التوصل إلى اتفاق في الولايات المتحدة بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن حزمة التمويل الثانية لمواجهة تداعيات فيروس "" على الاقتصاد الأمريكي.

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وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تقدمت للكونجرس بمقترح برفع حجم الحزمة المالية الثانية إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار، لكن محللين يستبعدون تمريرها عبر الكونجرس قبل انتخابات الرئاسة.


وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 93.1 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 15:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 2395.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2410.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2351.1 دولار.

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