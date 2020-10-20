شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع وسط عودة التركيز على نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع عودة تركيز المستثمرين على نتائج أعمال الشركات وترقب التطورات بشأن حزمة التحفيز الثانية لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد الأمريكي.



وأظهرت بيانات حكومية أن وتيرة البدء في بناء المنازل بسوق الإسكان الأمريكية ارتفعت بحوالي 1.9% إلى 1.415 مليون وحدة في الشهر الماضي.

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ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم عقد لقاءات بين وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" وعدد من أعضاء الكونجرس بحزبيه الجمهوري والديمقراطي من أجل التوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز المالية الثانية.



هذا، وسوف تصدر هذا الأسبوع نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة من بينها "تسلا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.7% (ما يعادل 195 نقطة) إلى 28388 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 11546 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 3453 نقطة.