شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل احتمالات التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد تطورات إيجابية حول المحادثات السياسية بشأن إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 93.15 نقطة الأدنى فى أسبوع ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.42 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.50 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 93.91 نقطة.

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وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجعت مستويات العملة الأمريكية ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ،تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بعد بيانات قوية عن ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، وتصريحات إيجابية حول برنامج المساعدات الاقتصادية فى الولايات المتحدة.

قال المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي"درو هاميل" يوم الاثنين إن رئيسة المجلس "نانسي بيلوسي " ووزير الخزانة "ستيف منوشين" واصلا تضييق الخلافات حول برنامج التحفيز المالي عبر محادثة هاتفية.

وأضاف هاميل إنه بحلول نهاية يوم الثلاثاء سيكون هناك وضوحا بشأن ما إذا كان يمكن تمرير مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا قبل الانتخابات الرئاسية فى 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.