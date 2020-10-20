شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي بدعم هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، لتتماسك بالتداول فوق مستويات 1,900$ للأونصة ، بدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% إلى 1,908.18$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,904.15$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,894.55$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ،ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الهبوط ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ،وتباطؤ طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد حدوث تطورات إيجابية بخصوص المحادثات السياسية فى الولايات المتحدة حول برنامج التحفيز المالي الجديد.

قال المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين إن رئيسة المجلس "نانسي بيلوسي " ووزير الخزانة "ستيف منوشين" واصلا تضييق الخلافات حول برنامج التحفيز المالي عبر محادثة هاتفية.

وقالت نانسي بيلوسي إنه بحلول نهاية يوم الثلاثاء سيكون هناك وضوحا بشأن ما إذا كان يمكن تمرير مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا قبل الانتخابات الرئاسية فى 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 0.29 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,272.85 طن متري.