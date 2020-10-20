شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 20-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الهابط ليقترب من حاجز 0.7000، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.6964، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7180 لاستمرار الانخفاض المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6960 والمقاومة 0.7080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط