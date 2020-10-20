شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 20-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر عقود خام برنت على ثباته فوق دعم القناة اللحظية الصاعدة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، تدعمه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار التوجه نحو مستويات 44.10 ثم 46.50 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 42.20 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 44.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد