شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 20-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية هادئة ليبتعد تدريجياً عن دعم القناة الصاعدة، ويحصل على إشارة تقاطع إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على تحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تبدأ أهدافه باختراق 25.06 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 26.00، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستويات 24.15 و23.60 لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 25.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد