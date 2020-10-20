شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 20-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1901.80، ويواجه تعارضاً بين إيجابية مؤشر ستوكاستيك والضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي من خلال مراقبة تصرف السعر بالنسبة للمستوى المذكور. وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة للفترة القادمة، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1880.00 والمقاومة 1920.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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