شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 20-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون 1.3000، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن أهداف الموجة الهابطة المتوقعة تبدأ عند 1.2840 وتمتد إلى 1.2705.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3030

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط