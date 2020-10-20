شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 20-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.1865، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، مع التذكير بأن اختراق المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1.2011 كمحطة إيجابية تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق مستويات 1.1720 -1.1700.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1865

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد