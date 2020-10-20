ستاربكس يتراجع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل – 20-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.04% بما يعادل -0.92 نقطة ليستقر على سعر 87.60 دولار، ونلاحظ وسط ذك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استمرار تداولاته بمحاذاة خط الاتجاه التصحيحي الصاعد، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 93.90.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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