شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 20-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستجمع السهم بعضاً من القوى الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.66% بما يعادل -0.20 نقطة ليستقر على سعر 30.09 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.67، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 32.98.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه