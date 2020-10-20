شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر قرار المالية بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعات الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة المالية رقم 480 لسنة 2020، بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعات الضريبية، وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016. ونص القرار على أن يقدم طلب إنهاء المنازعات الضريبية من الممول أو المكلف بحسب الأحوال إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج المرفق، ويجوز تقديم هذا الطلب على البوابة الإليكترونية لمصلحة الضرائب المصرية "مجانا".. وإلى نص القرار:

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