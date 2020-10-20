شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الاتصالات: تحسن بخدمات المحمول بالمناطق التي تعانى من سوء الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، اليوم الثلاثاء، انه قد حدث تحسن بنسبة 47% بخدمات المحمول في المناطق التي تعاني من سوء جودة خدمات الصوت ونقل البيانات، حيث كانت قد بلغت 43 منطقة في أغسطس 2020 مقارنة بعدد 81 منطقة في أغسطس 2019.

وكشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلي 96.74 مليون بنهاية مايو 2020 مقارنة بنحو 96.53 مليون بنهاية أبريل 2020 ونحو 93.76 مليون بنهاية مايو 2019.

فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلي 41.42 مليون مستخدم بنهاية مايو 2020 مقارنة بنحو 41.06 مليون مستخدم بنهاية أبريل 2020 ونحو 36.19 مليون مستخدم في مايو 2019.

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وبحسب التقرير فقد وصل عدد مستخدمو USB Modem إلى 2.30 مليون فى مايو 2020 مقارنة بنحو 2.37 مليون مستخدم في أبريل 2020 ونحو 2.91 مليون مستخدم فى مايو 2019.

وبلغت السعة الدولية للانترنت 2565078 مليار نبضة/ث بنهاية مايو 2020 ونفس النسبة في أبريل2020 مقارنة بنحو 1889082 مليار نبضة/ث بنهاية مايو 2019.