شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 3.64 مليار متر مكعب غاز عبر خط الغاز العربى ومصنع إدكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، في تصريحات لـ"الخليج 365" عن تصدير حوالي 3.64 مليار متر مكعب غاز عبر خط الغاز العربي لدولة الأردن ومصنع الإسالة بإدكو من الشبكة القومية للغازات الطبيعية خلال عام 2019 .

وقالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أنه سيتم تصدير حوالى 30 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة خلال العام القادم 2021 وذلك ضمن التزامات العقود طويلة الاجل التى تم إبرامها لتسويق الغاز موضحة أن تلك الشحنات لصالح شركتى شل وتوتال ومتوسط حجم الشحنة الواحدة يبلغ حوالى 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

وأشارت المصادر إلي تصدير 55 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2019، حيث "أن عملية التصدير تمت من خلال مصنع إدكو لإسالة الغاز.

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يذكر أنه خلال العام المالى 2018 / 2019 بلغت كمية الغاز المسال المصدَّر من مصانع الإسالة "مصنع إدكو" حوالي 172.8 بليون قدم 3غاز طبيعي مكافئ للغاز المسال المصدر من خلال عدد 45 شحنة غاز مسال.

وذكرت المصادر أنه تم تصدير شحنة غاز مسال من مصنع إدكو لإسالة الغاز خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، موضحا "أن الشحنة تقدر بحوالي 150ألف متر مكعب من الغاز المسال، لافتة إلى أن تلك الشحنة ضمن تعاقدات العام الجارى للعقود طويلة الأجل.

كما أكدت المصادر، أنه جاري التجهيز في مصنع إدكو لإسالة الغاز لتصدير شحنة غاز مسال خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، موضحا أن الشحنة تقدر بحوالي 140 ألف متر مكعب من الغاز المسال، لافتة إلى أن تلك الشحنة ضمن تعاقدات العام الجاري للعقود طويلة الأجل.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3سنوات وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار في زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال الى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية .