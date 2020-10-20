شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.12% لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه، ليغلق عند 621.829 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 11157 نقطة، لليوم الثاني على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2093 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 13036 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4271 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 1942 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة.