الاقتصاد

لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية توفر خدمات تلقي واستيفاء الإقرارات الضريبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الضرائب والجمارك (قطاع الضرائب) برئاسة  محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة عن توفير خدمة جديدة لأعضائه من الغرف الصناعية، وذلك في إطار ما يقدمه اتحاد الصناعات المصرية من خدمات وتسهيلات لقطاع الصناعة في مصر، وفي مبادرة جديدة لها. 

 

وكانت لجنة الضرائب بالاتحاد قد قامت بتوفير كافة الـنماذج والإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية (صناعي - سكني – تجاري) واتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتلقي الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية.

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وأوضح البهي أنه وبالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية فقد تم تخصيص يومين أسبوعياً يتواجد خلالهما مـختصين مـن المصـلــحة في مكتب الإرشاد الضريبى بالاتحاد لمعاونة أعضاء الاتحاد في إستيفاء الإقرارات الضريبية بجميع أنواعها وتلقي إقرارات الضريبة على العقارات المبنية بكافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي من شأنه التيسير على الأعضاء بشكل كبير في الحصول على هذه الخدمة في مكان واحد لجميع أنواع العقارات الخاصة بهم مما يوفر لهم الوقت وكذلك يوافيهم بالمعلومات الدقيقة والردود الوافية لكافة استفساراتهم ومتطلباتهم.

 

جدير بالذكر أن لجنة الضرائب والجمارك تقوم حالياً بالإعداد لإقامة سلسلة من الندوات التعريفية وورش العمل لشرح ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية مثل منظومة الفاتورة الالكترونية وقانون التجاوز عن غرامات التأخير والاقرارات الضريبية الالكترونية والتى ستصبح الزامية هذا العام على كافة أنواع الشركات وغيرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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