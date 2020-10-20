شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط هامشي لبورصة مسقط.. وإدراج أسهم شركة المدينة الزرقاء الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.04% خاسراً 1.58 نقطة ليغلق عند مستوى 3586.980 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.8 مليون سهم بقيمة 977.6 ألف ريال عبر تنفيذ 419 صفقة لعدد 43 سهماً.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 5.67%، ثم سهم "مدينة مسقط للتحلية" بنسبة 5.43%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 3.67%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 9.62%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 7.69%، ثم سهم "تكافل عمان للتأمين" بنسبة 6.54%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 261.8 ألف ريال عماني، وارتفع السهم بنسبة 3.54%.

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وفي سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، عن إدراج شركة المدينة الزرقاء الكبرى للتطوير، في السوق الثالثة برأسمال قدره 500 ألف ريال عماني، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

وفي سياق آخر أعلنت شركة عمان للمرطبات، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الاثنين، حيث تم اعتماد البيانات المالية غير المدققة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.