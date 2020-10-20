شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين يوقع 3 بروتوكولات لنشر الوعى التأمينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الاتحاد المصرى للتأمين 3 بروتوكولات مع كل اتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية للبريد ومؤسسة أهل مصر للتنمية بهدف الوصول الى الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية ونشر الوعي التأميني بين هذه الفئات .

ومن جانبه أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ان بروتوكول التعاون مع اتحاد الصناعات جاء ليتم وضع أليات لتوحيد جهود اتحاد الصناعات المصرية والإتحاد المصري للتأمين من خلال تحقيق التعاون المشترك وتقديم الدعم الفني اللازم لتقليل اثار الاخطار التي يمكن ان تتعرض لها العديد من الصناعات المصرية وذلك من خلال تقديم التغطيات التأمينية المميزة جنبا الي جنب مع نشر الوعي بكافة المعلومات التأمينية التي قد يحتاجها قطاع الصناعات".

وأضاف "أن هذا البروتوكول سيمد شركات التأمين المصرية بالمعلومات المتنوعة التي تمكنها من التصميم الجيد للتغطيات التأمينية والاكتتاب الدقيق للأخطار المختلفة المتعلقة بهذا القطاع "، وتضمن البروتوكول مجموعة من استراتيجيات التعاون بين الاتحادين وهي على سبيل المثال وليس الحصر:التنسيق والتعاون من خلال وضع الخطط والبرامج التنفيذية التي من شأنها تقديم الدعم الفني والتدريبي معًا لمواجهة أي تحديات تعرقل مسيرة العمل بالقطاعين الصناعي والتأميني والوقوف على الفرص المتاحة وتنميتها برؤية تكاملية تعبر عن الاتحادين كقوتين كبيرتين داعمتين للاقتصاد القومي، بالإضافة الى توجيه خطة العمل المشتركة بين مسئولو اتحادي الصناعات والتأمين نحو التنمية المستدامة المحلية والإقليمية وكيفية تحقيق اهدافها بما يتوافق مع "رؤية مصر المستقبلية 2030"، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والقطاعات، ويعمل الطرفان على تنشيط مبادرة السيد رئيس الجمهورية من خلال زيادة نشاط وفاعلية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة.

كما تضمن بروتوكول التعاون بين الاتحاد والهيئة القومية للبريد تنويع قنوات توزيع التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الجديدة أو القائمة وبرامج التأمين على الأفراد والأسر ونشر الوعي التأميني وتنمية المجتمع، والاستفادة من القدرات المادية والبشرية التي يمتلكها الاتحاد المصري للتأمين وشركاته الأعضاء والهيئة القومية للبريد واستثماراً للانتشار الجغرافي لمكاتب البريد وشركات التأمين، بالإضافة الى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء شركات التأمين، وأخيرا الاستفادة من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

ووقعت مؤسسة أهل مصر للتنمية بروتوكولان تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التوعية ضد مخاطر الحروق، وبحث الجهود المشتركة للمساهمة في الحد من حوادث الحروق وتقليل الاضرار الناجمة عنها عن طريق رفع الوعي الوقائي في المجتمع.

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هذا وقد تضمن البروتوكول الأول عقد مجموعة من ورش العمل التوعوية في الاماكن الأكثر عرضة لحوادث الحروق وهي مناطق تجمع الورش الحرفية والصناعية مع التركيز على أصحاب الورش والعاملين بها، ليكون لديهم الوعي الكافي لمواجهة حوادث الحروق في أماكن العمل ونقل الثقافة التوعوية لمنازلهم وأسرهم.

كما يتضمن البروتوكول نشر الوعي بين الأطفال عن طريق أدوات جذابة وتفاعلية وسهلة واعتماد استراتيجية جديدة للتوعية، ورفع الوعي الكافي لديهم لتجنب مخاطر الحروق ومسبباته، هذا وسيقوم الاتحاد المصري للتأمين بتقديم الدعم المادي لتغطية هذه الورش بالإضافة الى الدعم التوعوي الذي يهدف الى نشر الوعي بين افراد المجتمع بخصوص مخاطر الحروق واضرارها على الافراد وممتلكاتهم.

هذا بالإضافة إلى البروتوكول الثاني والذي يتضمن مشاركة الاتحاد المصري للتأمين للمؤسسة من خلال خبراته ولجانه الفنية المتخصصة في نشر الوعي بأهمية التأمين ضد مخاطر الحريق للتقليل من الاثار المادية المترتبة عن الحرائق كفقد الممتلكات والدخل بسبب هذه الحوادث.

وعقد الاتحاد المصري للتأمين جمعيته العامة امس الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2020 ، وحضر الجمعية الشركات الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين واللذين بلغ عددهم 39 شركة ، وتم اعتماد القوائم المالية للاتحاد المصري للتأمين عن السنة المالية 30/6/2019 وتقرير مراقب الحسابات بالإضافة الى اعتماد خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين ومشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي 2020/2021 ، بالإضافة الى اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد المصري للتأمين لعام 2019 والذي تم التركيز على توزيعه هذا العام الكترونيا سواء عبر ال CDs أو من خلال تقنية رمز الاستجابة السريعة QR Code الخاصة بتحميلة عبر شبكة الانترنت، وتم إجراء انتخابات حول الأماكن الشاغرة بمجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، هذا وذهبت هذه الأماكن الي كلا من مدحت صابر والدكتور أيمن الألفي .